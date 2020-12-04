صور.. محافظ بنى سويف: الأوقاف لا تدخر جهدا فى خدمة بيوت الله وعمارتها

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بنى سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، اليوم الجمعة افتتاح مسجد بنى موسى ببنى سويف، وألقى الشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بنى سويف بأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: "مفهوم العرض والشرف".





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