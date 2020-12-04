وفاة نقيب أطباء الجيزة السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة السابق، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالى الوفيات بين الأطباء بكورونا إلى 218 شهيدا.





وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، قائلة: "نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء". وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الإجتماعية: "لقد كان عاما مليئا بالفقد يا الله.. ربنا ارحم فقيدنا واغفر له وصبرنا على الفقد .. اللهم إنه كان عبدا طيبا مخلصا وصادقا.. اللهم أكرم مثواه وتقبله من الشهداء والصديقين".

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