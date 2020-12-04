عاجل .. الرئيس السيسى يتفقد مشروعات شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد، اليوم الجمعة، عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة - رمسيس، وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر، مرورا بكوبرى أكتوبر.
كما اطلع الرئيس على سير الأعمال التنفيذية، لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، خاصة فى منطقة المنصورية، عند محور الدائرى وتقاطعه مع طريق الفيوم، مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها، على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق.
وناقش الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع، لمتابعة الموقف التنفيذى لسير الأعمال الإنشائية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور.
كما شدد الرئيس السيسى على ضرورة التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مع بداية الشتاء، حفاظا على صحة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية.
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