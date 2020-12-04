عاجل .. الرئاسة الفرنسية : نعمل مع مصر لدفع الحوار الليبى إلى الأمام 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الفرنسية، حسبما أفادت قناة "العربية"، أن سياسة تركيا فى المنطقة عدائية، وأن فرنسا تعمل مع مصر لاستقرار المتوسط.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه يوم الإثنين فى زيارة رسمية، وسيناقش الرئيسان الأزمات الإقليمية، ولا سيما التوترات فى البحر المتوسط.

وقال "الإليزيه" إن هذه الزيارة تأتى بعد زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر فى يناير 2019، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة الشريك الاستراتيجى والضرورى للاستقرار فى الشرق الأوسط.

وسيلتقى الرئيسان يوم الاثنين فى قصر الإليزيه لبحث الأزمات الإقليمية، لا سيما فى ليبيا والتوترات فى شرق البحر المتوسط، كما سيستقبل السيسى خلال زيارته وزير الخارجية جان إيف لودريان الذى زار القاهرة مؤخرًا.