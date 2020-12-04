أهم الاخبار.. غلق عشرات المحلات والمقاهى.. وأمطار على 6 مناطق و رحيل طبيب القلوب بكورونا| وصاحب فيديو سماح: كنت بهزر

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

غلق ١٣٨٨ محلا و مقهى ومطعما وورشة بـ ٧ محافظات لمخالفة المواعيد الجديدة

أكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق ١٣٨٨ من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ ٧ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات اضغط هنا.

الأرصاد:مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، يكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، يكون باردا ليلا وشبورة مائية صباحا على الطرق بينما يبقى الطقس دافئا على جنوب سيناء نهارا وشمال وجنوب الصعيد أيضا، ويبقى مائلا للبرودة على سيناء بينما شديد البرودة على الصعيد ليلا اضغط هنا.

القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

حزن ..وبكاء.. ودموع "كلها مشاهد للحياة داخل منازل أسر ضحايا حادث الطعن أو مايطلق عليها " مذبحة " قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية والذى راح ضحيتها الدكتور ضياء سلامة والحاج محمد عبدالعليم موظف بالمعاش اضغط هنا.

رحيل طبيب القلوب.. استشهاد الدكتور محمد نصر بـ كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد نصر، طبيب القلوب، ونقيب أطباء الجيزة السابق،اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ عدة أيام وكانت حالة طبيب القلوب، متأخرة جدا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد اضغط هنا.

صاحب فيديو سماح لـ "دوت الخليج": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

قامت الدنيا ولم تقعد بعدما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على فيس بوك لشاب عشريني يدعى مصطفى بوخة من كفر الشيخ، قام بتصوير مقطع فيديو يهين فيه إحدى الفتيات و يفشي أسرار علاقته بها على مرأى و مسمع السكان في الشارع وانه مرتبط بها منذ 4 سنوات اضغط هنا

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة له معها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجه لها رسالة بعد أيام من الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي اضغط هنا.

جنيه واحد لكل جرام.. ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، في مصر ارتفاعا طفيفا بواقع واحد جنيه لكل جرام، مقارنة باسعار إغلاق الأسواق أمس الخميس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 797 جنيها للجرام، بحسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي اضغط هنا.

منى زكي: محمد خان رفضني ثلاث مرات في أيام السادات

قالت الفنانة منى زكي خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي انها تم رفضها ثلاث مرات قبل ان تتواجد في فيلم ايام السادات، موضحة ان الفنان احمد زكي حينما راى وجهها اخبرها انها ستكون جيدة في شخصية جيهان السادات، ولكن حينما ذهبت الي المخرج محمد خان رفضها اضغط هنا.