لجنة الاعلام بقومي المرأة: نعاني من مسلسلات تنتج بالخارج تتضمن مشاهد عنف

نظمت لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة اليوم ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "لا للعنف.. معا لامان المرأة" ضمن فعاليات حملة ال١٦ يوم لمناهضة للعنف ضد المرأة اللجنة برئاسة الدكتوره سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام، والمخرج محمد فاضل.

أكدت الدكتوره سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام بالمجلس دور المجلس القومي للمراة لرفع الوعي المجتمعي تجاه قضيه مناهضة العنف ضد المرأة.

وأشارت سوزان القليني ان لجنة الاعلام بدات منذ عام ٢٠١٦ برصد دراما رمضان، ورصدت تناقص نسبه العنف ضد المراه المقدم في دراما رمضان مع مرور السنوات حتي وصلت الي اقل نسبه في دراما رمضان الماضي ٢٠٢٠، ولكننا نعاني من المسلسلات التي تنتج خارج مصر وتذاع وتعرض علي المشاهدين في مصر .

واكدت سوزان القليني ان كل الاديان تنادي باحترام وتقدير المراة، وعلماء الدين المتخصصين لابد ان يقوموا بدور التوعية والحديث عن حقوق المراة والاسس التي تبنى عليها الأسرة السليمه.

وثمنت سوزان القليني الدور الذي قام به جهاز حماية المستهلك خلال السنوات في مراقبة ومنع الاعلانات التي تعرض علي وسائل الاعلام المختلفه والتي تسئ للمرأة.

وقال المخرج محمد فاضل إن الدراما فن مقدس ولو نظرنا الي سورة يوسف نجد ان الله سبحانه وتعالي استخدام الشكل الدرامي في هذه السوره لان الشكل الدرامي من الاشكال المحببه للبشر وهي تؤثر في الناس، مؤكدا ضرورة أن يكون للدراما رساله تساعد على تغيير الفكر ومواجهه الافكار الخاطئة ونبذ العنف المتعددة ضد المرأة، مطالبا بأن يكون هناك أجهزة رقابيه فنية تعمل للصالح العام وهو موجود في العديد من دول العالم.