السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة".

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ، ان الرئيس تفقد اليوم الجمعة، عدد من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة / رمسيس وامتداده الي منطقة السادس من اكتوبر مرورا بكوبري اكتوبر، كما اطلع سيادته علي سير الاعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الاهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها علي نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من والى تلك المناطق.

وقد ناقش الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الاعمال الانشائية مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور ، مشددا سيادته علي التطبيق الدقيق لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظا علي صحة كافة العاملين بالمواقع الانشائية.