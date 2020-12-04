لماذا حدد الإسلام 4 شهود لثبوت واقعة الزنا؟

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام عندما حرم الخوض في الأعراض إنما جاء للحفاظ على الأنفس.

وأوضح النجار خلال حواره مع الإعلامى محمد جاد في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، «عندما أمر الإسلام بعدم التعدي على محارمي فهو أمر كل الناس أن لا يعتدوا على محارمك، يعني حفظك أنت وكل محارمك».

وأشار إلى أن التعدي على العرض هو اتهام إنسانة شريفة بإتياء الفاحشة، مضيفا: «لذلك حدد الإسلام خمسة شهود لثبوت ارتكاب شخص للزنا».



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