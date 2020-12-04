هل هناك فارق بين العرض والشرف؟

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العرض جزء من الشرف، موضحا أن الشرف هو لفظ عام يستوعب جميع مناحي الحياة.
وأضاف النجار خلال حواره مع الإعلامى محمد جاد في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، أن الشرف يُطلق على أشخاص أو وظائف بعينها، لافتا إلى أن العرض يطلق على حالات أعم فنقول هذه المرأة شريفة لأنها تحافظ على عرضها.
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وتابع أن آخر وصايا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس بالحفاظ على العرض، مشيرا إلى أن العرض في اللغة قالوا عنه المتاع ويقصد به الحفاظ على الجسد والنفس.
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