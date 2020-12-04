التضامن تعلن توفير 500 ألف بطاقة جديدة لذوي الإعاقة ومستحقي تكافل وكرامة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،فى تقرير لها اليوم الجمعة، أبرز ما قدمته وزارة التضامن من جهود لصالح الاشخاص ذوى الاعاقة فى أكثر من مجال، موضحة أنه فى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقى دعم كرامة، خلال الفترة الماضية، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 2018/2019.
ووفق تقرير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الصادر اليوم، تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.
وأشار تقرير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه فى مجال التمكين الاقتصادى، للأشخاص ذوى الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أنه، تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوى الإعاقة.
كما تم حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
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وأوضح تقرير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم توجيه الشباب من ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التى تقدمها الوزارة.
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