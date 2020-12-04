الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث أوجه التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة، "محمد الأسطى" القائم بأعمال مدير المكتب الإقليمي مللبنك الإسلامي للتنمية، في إطار تعزيز التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومختلف الشركاء الاقليميين والدوليين، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبَحَثَ فرص تفعيل تعاون ثلاثي يجمعهما مع دول أخرى من أعضاء البنك، وذلك في ضوء اهتمام الطرفين بالاضطلاع بأنشطة تحقق أثراً تنموياً ملموساً لشعوب دول الجنوب.
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كما تمت الإشارة إلى التعاون القائم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الإسلامي للتنمية بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة في هذا الصدد، حيث سبق وأن قاما بتنظيم دورات تدريبية بعدد من الدول الأفريقية في مجال الصحة، فضلاً عن تنظيم قافلة طبية مشتركة.
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