السعيد: نتطلع لاستمرار التعاون مع فريق الأمم المتحدة بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.
وفي بداية اللقاء أعربت السعيد عن تقديرها لجهود ريتشارد ديكتس خلال فترة عمله في القاهرة منذ عام 2017 لتعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة، مشيرًة إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع المنسق المقيم القادم وفريق الأمم المتحدة بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت السعيد تقديرها لالتزام الأمم المتحدة بدعم مصر في البناء في نجاحات البرنامج الاقتصادي، وتوسيع نطاقها، والعمل المستمر للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة المصرية للتكيف مع الواقع الجديد -في ظل جائحة كورونا- وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المحددة في رؤية مصر 2030.
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كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى أهمية العلاقة بين مصر والأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 (UNPDF) والذي يقوم على أربع ركائز استراتيجية رئيسة؛ هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العمل على تمكين المرأة.
من جانبه أعرب ديكتس عن تقديره للتعاون المثمر الذي لمسه خلال عمله في مصر، مشيدًا بسياسات الحكومة المصرية في كل المجالات الاقتصادية، ومشيرًا إلى أن مصر مثلت استثناء بالمقارنة مع باقي الدول في ظل الظروف التي فرضها فيروس كوفـيد- 19، من حيث القدرة على الاستمرار في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي، ومواصلة العمل على بناء نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات التى فرضتها الجائحة.
وفي ختام اللقاء قامت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإهداء درع الوزارة لريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في مصر.
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