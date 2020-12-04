السعيد: نتطلع لاستمرار التعاون مع فريق الأمم المتحدة بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

وفي بداية اللقاء أعربت السعيد عن تقديرها لجهود ريتشارد ديكتس خلال فترة عمله في القاهرة منذ عام 2017 لتعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة، مشيرًة إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع المنسق المقيم القادم وفريق الأمم المتحدة بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت السعيد تقديرها لالتزام الأمم المتحدة بدعم مصر في البناء في نجاحات البرنامج الاقتصادي، وتوسيع نطاقها، والعمل المستمر للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة المصرية للتكيف مع الواقع الجديد -في ظل جائحة كورونا- وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المحددة في رؤية مصر 2030.



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