الكهرباء: 23 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج.. اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة، بلغت 23 ألفا و650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 22 ألفا و350 ميجاوات، مقابل 24 ألف ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألف ميجاوات.

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ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.