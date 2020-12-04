علي عبدالعال ينعي النائب فوزي فتي .. ومصادر نجلة النائب الراحل ستحل مكانه في القائمة



نعي الدكتور علي عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، النائب فوزي فتي ، الذي وافته المنية صباح اليوم ، باحد مستشفيات القاهرة ، بعد صراع مع المرض .

ونجح النائب فوزي فتي ، النائب الحالي عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام.

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وكشفت مصادر مطلعة ان نجلة النائب الراحل ستحل مكانه في القائمة ، الوطنية لاسيما انها موجودة بالقائمة الاحتياطي عن نفس القائمة .

وكان النائب فوزي فتي أصيب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية ومن المقرر تشيع الجثمان عقب وصوله من القاهرة بمسقط رأسه بقرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا.

