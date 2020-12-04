تطهير وتعقيم 40 ألف منشأة بالغربية للتصدى لجائحة فيروس كورونا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قامت بتطهير وتعقيم 40 ألف منشأة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا فى شهر مارس الماضي وحتى الآن، على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة، لافتا أن المحافظة مستمرة في اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ، أن عملية التطهير والتعقيم مستمرة لجميع المنشآت، وذلك حرصاً على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مناشداً أهالي الغربية بالالتزام بارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات، حفاظاً على حياتهم في ظل بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا.