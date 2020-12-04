فرج عامر وأعضاء مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى ينعون النائب الراحل فوزي فتى

تقدم مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بخالص التعازي في وفاة النائب فوزي فتى عضو مجلس النواب والذي وافته المنية صباح اليوم بعد تاريخ كبير من الجهد والعمل وخدمة الرياضة المصرية من خلال عضويته بلجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

وأوضح عامر أن الراحل فوزي فتى بذل كثير من الجهد وعمل بإخلاص في سبيل دعم الرياضة المصرية وكان أحد أهم المساهمين في إعداد قانون الرياضة الجديد، وفقا للمعايير الدولية والمواثيق الأوليمبية حيث كان الراحل من ضمن الوفد المصري الممثل لجمهورية مصر العربية بفعاليات دورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو التي أقيمت عام 2016 بالبرازيل.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وجميع العاملين به بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.