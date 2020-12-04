رحمهم الله جميعًا...الموت يُغيب 17 نائبًا بالبرلمان الحالي بوفاه فوزي فتي

ونجح النائب فوزي فتي ، النائب الحالي عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام.



وكشفت مصادر مطلعة ان نجلة النائب الراحل ستحل مكانه في القائمة ، الوطنية لاسيما انها موجودة بالقائمة الاحتياطي عن نفس القائمة ، حيث النائب فوزي نائب بالمجلس الحالي وفائز بالانتخابات الجديدة.

بإبريل 2016، تفي النائب للواء سامح سيف اليزل، مؤسس ائتلاف دعم مصر، ليتم تصعيد النائب نادر مصطفى بدلا عنه

وفي 21 أبريل 2016، توفي النائب محمد مصطفى الخولي، عن دائرة مركز الفيوم، وأجريت انتخابات تكميلية، ونجحت زوجته عبير الخولي في الفوز بمقعد الدائرة عقب وفاته.

وفي 12 يوليو 2016، توفي النائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة، وتم إجراء انتخابات تكميلية على المقعد، فاز فيها النائب حسين جاد.

وفي يوم 9 أكتوبر 2016 توفيت النائبة أميرة رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، أثناء توجهها برفقة أبنائها لحضور الاحتفال بمرور 150 عاما على الحياة النيابية في مصر، عقب حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ، وتم تصعيد النائبة أميرة القشاش خلفًا لها وفقًا لقائمة الاحتياطي لـ«في حب مصر».

وفي يوم 26 يوليو 2017 توفي النائب هرقل وفقي، عن دائرة جرجا بسوهاج، وأجريت الانتخابات التكميلية، ونجح شقيقه رشدي همام في الحفاظ على المقعد للعائلة.

وفي 29 يوليو 2018 توفي النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ليخلفه شقيقه الدكتور محمد عبدالتواب، مرشح حزب مستقبل وطن، بفوزه في إعادة الانتخابات التكميلية.

وفي 12 أغسطس 2018، توفي النائب رفعت جودة داغر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، بعد إجراء عملية جراحية في القلب، وجاء بدلا منه النائب أحمد يحيى.

وفي 16 سبتمبر 2018، توفي النائب حسام الرفاعي، أثناء تواجده بالإدارة التعليمية بمدينة نصر، إثر أزمة قلبية، وخلفه في المقعد النائب أمين جودة.

وفي 28 ديسمبر 2018، توفي النائب محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، وجاء شقيقه أحمد الخشن خلفًا له.

وفي يوم 29 نوفمبر 2019، توفي النائب محمد بدوي دسوقي أثناء حضور حفل زفاف ابنته إثر أزمة قلبية، وتم إجراء انتخابات تكميلية فاز بها النائب محمد أبوالعينين.

وفي 8 ديسمبر 2019 توفي النائب أحمد شرموخ عن دائرة مركز ملوي، بعد إصابته بأزمة قلبية، وأجريت انتخابات تكميلية فاز بها صابر عبدالحكيم أبوزيد.

ويوم 14 ديسمبر 2019، توفي السيد حسن موسى بعد صراع مع المرض، وتم تصعيد ابنته بعدما كانت البديل له في الاحتياطي لقائمة في حب مصر.

وفي فبراير 2020، توفي النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك بعد صراع مع المرض، ولم تُجرَ الانتخابات على المقعد بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفي أغسطس 2020، توفي النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وفى أكتوبر 2020 توفيت النائبة مني منير عن محافظة الجيزة، وفى 2 نوفمبر توفي النائب محمد سعد تمراز، إثر وعكة صحية، وتوفي اليوم النائب فوزي فتي