تنسيقية شباب الأحزاب: مشاركة ذوى الإعاقة يومهم العالمى واجب علينا

قالت تنسيقية شباب الأحزاب السياسيية فى بيان لها:" منحت منظمة الصحة العالمية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة هذا العام شعار "يوم للجميع"، ليجسد الشعار زيادة فهم الإعاقة باعتبارها جزءًا من طبيعة الإنسان. فسوف يعاني معظم الأفراد من إعاقة مؤقتة أو دائمة في وقت معين من حياتهم. ولذلك فمشاركتهم ذلك اليوم واجب علينا، باعتبارنا بشرًا معرضين في أية لحظات أن نتعرض لإعاقة ما.
ويعاني مليار شخص أو 15% من سكان العالم البالغ سبعة مليار نسمة من بعض أشكال الإعاقة، وتزداد الإعاقة انتشارًا في البلدان النامية. ويتعرض خُمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص لإعاقة شديدة.
هذا يعني أن هناك شخص واحد من كل 7 أشخاص ذوي إعاقة في العالم. كما يعيش 80 ٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية.
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يزيد احتمال أن يعاني ذوو الإعاقات من تدني الخصائص الاجتماعية والاقتصادية مثل فرص أقل في التعليم وسوء الحالة الصحية.
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