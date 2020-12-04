التنمية المحلية تقرر غلق 7مقاهى و 1388 محلا تجاريا

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، للقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 1388 من المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ7 محافظات هم: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك، لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

وأوضح التقرير، أن قرارات الغلق تضمنت 218 محلا تجاريا بـ 6 محافظات منها غلق 85 محلا بالقاهرة و91 محلا بالإسكندرية و24 محلا بدمياط و10 محلات بكفر الشيخ و5 محلات بالجيزة و3 محلات بالقليوبية، كما يتضمن القرارات غلق 1023 مقهى بـ5 محافظات، حيث تم غلق 957 مقهى بمحافظة القاهرة و56 مقهى بالإسكندرية و6 مقاهى بالفيوم ومقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط.

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