الاتحاد الأوروبى: الممارسات التركية سلبية.. ومستعدون لإنهاء لعبة الفأر التركى بالعقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، استعداده للجؤ إلى العقوبات لمواجهة سلوك تركيا الاستفزازى والعدائى، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية منذ قليل.

وقال الاتحاد الأوروبى إنه تواصل مع أنقرة حول سلوكها وخطابها العدائى، موضحًا أن تقييمه كان سلبيًا حول الممارسات التركية، وأنه طالب تركيا بمواقف واضحة وأفعال ملموسة لوقف التصعيد.

ومن جانبه، شدد رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، على ضرورة أن تنتهى لعبة "القط والفأر" مع تركيا، فى إشارة للاستفزازات التى تمارسها أنقرة فى منطقة شرق المتوسط وفاروشا القبرصية.