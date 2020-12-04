أشرف رشاد ينعى النائب فوزى فتى

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ، النائب الاستاذ فوزي فتى عضو مجلس النواب والذي وافته المنية صباح اليوم

وقال خلال صفحته الخاصة على الفيس بوك:" يتوجه المهندس أشرف رشاد بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريمة؛سائلين الله عز وجل أن يربط على قلوب أهله ومحبيه برباط الصبر والسلوان

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وندعوا الله عز وجل للراحل الكريم، الرحمة والغفران وجنات الرحمن، وأن يتقبله رب العزة في زمرة عباده الصالحين