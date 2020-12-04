استكملت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض استعدادتها لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وتعمل الوطنية للانتخابات على تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددهم 12 ألف قاض "أساسى واحتياطى" حقيبة الأوراق الانتخابية من بطاقات إبداء الرأى ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ومحضر الحصر العددى ومحضر الحفظ، على مدار يومى السبت والأحد حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم مبكرا وفتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومى 7 و8 ديسمبر الموافقين الإثنين والثلاثاء المقبلين، بجانب استلامهم حقائب الوقاية من انتشار فيروس كورونا التى تحتوى على كمامات طبية وقفازات يدوية وكحول. اقرأ أيضًا: الانتخابات البرلمانية: مواصلة سير العملية الانتخابية بالخارج خلال جولة الإعادة

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية تجرى فى 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تتستكمل تسليم القضاة الأوراق الانتخابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.