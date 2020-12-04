8 فساتين لملكات حفل المومياوات أهداها مصممون عالميون مجانا مقابل ذكر اسمائهم (تفاصيل)

يستعد العالم لتوثيق لحظات نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، إذ يعتبر الحدث الضخم الذي تنقله جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من أهم الأحداث التي وقعت على مدار سنوات، تحديدا بعد سفر الملك رمسيس الثاني إلى فرنسا لعلاج عظام جثته، واستخراج السلطات المصرية جواز سفر باسمه وعمله "ملك سابق"، وأيضا بعد اكتشاف 54 مومياء ملونة في سقارة خلال الشهر الماضي.

ونفت مصادر من داخل المتحف، ما تم تداوله من كون فستان البروفة الذي انتشر على السوشيال ميديا، هو نفسه الذي سترتديه المشاركات أثناء الحفل، بينما الصورة المتداولة ل"دوبلير" أثناء تجربة الإضاءة، وأن الفساتين التي سترتديها المشاركات في الحفل، إهداء من 8 من مصممي الأزياء العالميين.

وتم الاتفاق أن تُقدم فساتين الحفل إهداء من المصممين تقديرا لحجم الحدث الكبير، على أن يتم ذكر أسمائهم على التتر الخاص بالنقل التليفزيوني للحفل.