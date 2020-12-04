صور- السكة أمان.. حملة لمكافحة التحرش بمحطات السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - وتأتى الحملة ضمن الجهود الشاملة للمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لتقديم خدمات سكك حديدية عالية الجودة وآمنة وموثوقة للنساء والرجال على حد سواء وللحد من أى مضايقات أو حالات تحرش.

وأُطلقت الحملة من محطة رمسيس، وتغطى خطوط مختلفة منها "إيتاى البارود، نكلا، كفر داوود، منوف، أشمون، وطنطا"، إذ تنتشر على محطات السكك الحديد فرق متطوعين من المجلس القومى للمرأة والسكك الحديدية لنشر رسائل الحملة للتوعية بقضايا المرأة والتصدى لظاهرة التحرش بهدف تنمية الوعى ونشر ثقافة وسياسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمناهضة العنف ضد المرأة بين جمهور الركاب من مستخدمى السكك الحديدية.

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