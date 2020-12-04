رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ينعى والد حرم المهندس شريف إسماعيل

نعى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة والد حرم المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الأسبق المغفور له المهندس محمد عزت رئيس هيئة قناة السويس سابقا. وتقدم الشوربجي وأعضاء الهيئة بخالص العزاء للمهندس شريف إسماعيل سائئلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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