واجهي العنف .. ورشة عمل بفرع القومي للمرأة في الجيزة

‎نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالجيزة، ورشة عمل، بعنوان "الألعاب التثقيفية .. واجهي العنف" في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوما من الأنشطة، لمناهضة العنف ضد المرأة، التى يطلقها خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر.

‎أدارت الندوة ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالجيزة، وبحضور منى الغزالى، منسق وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس، ومايبل يعقوب احدي سفيرات المحبة والسلام بالمجلس، وسحر محمود عضو الفرع وبحضور عدد من السيدات وطلبة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وذلك بمقر الفرع بالهرم.

‎افتتحت الورشة بكلمة من ماجده محمود تحدثت فيها عن الفعاليات التى تقام على مدار الـ 16 يوما، وعرفت الحضور بكل أشكال العنف التى تعانى منها العديد من السيدات، مشيرة الى الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115 والذى يتلقى شكاوى من السيدات عن اى عنف يتعرضن له.

وأكدت منى الغزالى ضرورة استخدام طرق غير تقليدية فى تغيير المفاهيم الخاصة بالعنف، تجتمع من خلالها الأسرة لتسمح للجميع بفرصة للنقاش وفى الوقت نفسه تصل الرسائل بشكل غير مباشر.

‎كما تم شرح لعبة "سيفلينجس” أو”safeelings” ، وفكرتها لمؤسسة “سيف كيدز” ، و أهمية اللعبة في مساعدة الأطفال في التعبير عن مشاعرهم المختلفة، وخصوصًا ما يشعرون به في المواقف اليومية التى يتعرضون لها، كذلك مساعدتهم في التواصل مع بعضهم لتنمية قدراتهم العقلية، وتقليل استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وعزلتها، ومواجهة ظاهرة التنمر ، والعمل علي تأسيس أجيال تعي لمعني المساواة بين الجنسين، حيث تم إشراك الحضور فى العديد من الألعاب لنقل تلك التجربة لأبنائهم واللعب معهم وخلق اسلوب مختلف للنقاش مع الابناء.

كما يطلق المجلس بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت ونخبة من الفنانين والمبدعين فيديوهات توعوية بقضية التحرش والتنمر الالكتروني باعتباره شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، حيث يتم اطلاق الفيديوهات اليوم على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس وهيئة بلان .

وتتضمن الفيديوهات رسائل توعية بضرورة الإبلاغ عن هذه الجرائم وعدم السكوت عنها ، بالاضافة الى حث المجتمع على مساندة ضحايا التحرش والتنمر الالكترونى واعتبار ذلك من أهم عوامل القضاء علي هذه الجرائم.