نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تعلن عن بيع وحدات سكنية ومحال تجارية بحي السلام في المقال التالي
وأوضحت الإدارة العامة للاملاك بمحافظة القاهرة، بالإشتراك مع الادارة المركزية للشئون المالية و الإيرادات - إدارة التعاقدات - بالمحافظة عن بيع وحدات سكنية ومول تجاري ومحلات تجارية و طرح حق استغلال بدرومات بحي السلام اول على النحو التالي:
اولا: جلسة مزاد يوم الاحد 2020/12/27 الساعة 12ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1 - مساكن اهالينا من شارع جمال عبد الناصر - السلام اول وتشمل:
1- بيع مول تجاري مكون من بدروم + ارضي+دور أول بمشروع أهالينا 1 بحي السلام اول بمساحة 2000م2تقريبا لكل دور ،تأمين دخول المزاد 300000جنيه -ثمن كراسة الشروط 499 جنيه
2- بيع عدد 144 وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بحي السلام اول بمساحة 97،5م2 تقريبا للوحدة بعمارات أرقام (2،5،8،11 ) ، تأمين دخول المواد 3000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيه
ثانيا: جلسة مزاد يوم الاثنين الموافق 2020/12/28 الساعة 12ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1 - مساكن اهالينا من شارع جمال عبد الناصر -السلام اول وتشمل:
1- بيع عدد 11محل تجارب دوبلكس لمشروع أهالينا 1 بحي السلام اول بمساحة 295 م2 تقريبا لكل محل ، تأمين دخول المزاد 19500 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيه
2- بيع عدد 32 محل تجاري بمشروع اهالينا 1بحي السلام اول مكون من عدد 16 محل تجاري بنموذج (أ) بمساحة 88 م2 تقريبا لكل محل، عدد 16 محل تجاري بنموذج(ب ) بمساحة 73م2تقريبا لكل محل تأمين دخول المزاد 3000جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.
3-طرح حق استغلال لمدة 10سنوات عدد 42بدروم (بنشاط صناعي ) مشروع اهالينا 1بحي السلام اول بمساحة 180م2تقريبا لكل بدروم، تأمين دخول المزاد 13600 جنيه -ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.
وقالت المحافظة إن كرراسة الشروط بها كافة التفاصيل وتطلب من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على ان يلتزم المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي قام بشراء كراستها.