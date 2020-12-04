نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تعلن عن بيع وحدات سكنية ومحال تجارية بحي السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة القاهرة عن بيع وحدات سكنية ومحلات تجارية وحق استغلال بدرومات بالسلام اول.

وأوضحت الإدارة العامة للاملاك بمحافظة القاهرة، بالإشتراك مع الادارة المركزية للشئون المالية و الإيرادات - إدارة التعاقدات - بالمحافظة عن بيع وحدات سكنية ومول تجاري ومحلات تجارية و طرح حق استغلال بدرومات بحي السلام اول على النحو التالي:

اولا: جلسة مزاد يوم الاحد 2020/12/27 الساعة 12ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1 - مساكن اهالينا من شارع جمال عبد الناصر - السلام اول وتشمل:

1- بيع مول تجاري مكون من بدروم + ارضي+دور أول بمشروع أهالينا 1 بحي السلام اول بمساحة 2000م2تقريبا لكل دور ،تأمين دخول المزاد 300000جنيه -ثمن كراسة الشروط 499 جنيه

2- بيع عدد 144 وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بحي السلام اول بمساحة 97،5م2 تقريبا للوحدة بعمارات أرقام (2،5،8،11 ) ، تأمين دخول المواد 3000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيه

ثانيا: جلسة مزاد يوم الاثنين الموافق 2020/12/28 الساعة 12ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1 - مساكن اهالينا من شارع جمال عبد الناصر -السلام اول وتشمل:

1- بيع عدد 11محل تجارب دوبلكس لمشروع أهالينا 1 بحي السلام اول بمساحة 295 م2 تقريبا لكل محل ، تأمين دخول المزاد 19500 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيه

2- بيع عدد 32 محل تجاري بمشروع اهالينا 1بحي السلام اول مكون من عدد 16 محل تجاري بنموذج (أ) بمساحة 88 م2 تقريبا لكل محل، عدد 16 محل تجاري بنموذج(ب ) بمساحة 73م2تقريبا لكل محل تأمين دخول المزاد 3000جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

3-طرح حق استغلال لمدة 10سنوات عدد 42بدروم (بنشاط صناعي ) مشروع اهالينا 1بحي السلام اول بمساحة 180م2تقريبا لكل بدروم، تأمين دخول المزاد 13600 جنيه -ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

وقالت المحافظة إن كرراسة الشروط بها كافة التفاصيل وتطلب من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على ان يلتزم المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي قام بشراء كراستها.