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صور.. تشييع جثمان رئيس لجنة الصحة بالوفد من مسجد السيدة نفيسة

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مريم يوسف 2020-12-04 17:22 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وحرص عدد كبير من قيادات وشباب حزب الوفد على المشاركة فى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

تشييع جثمان الدكتور محمد نصر

يذكر أن الدكتور محمد نصر استشارى القلب بالمعهد القومى للقلب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الصحة بالحزب، ونقيب أطباء الجيزة، الملقب بطبيب القلوب، وافته المنية، ظهر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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