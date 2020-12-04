صور.. تشييع جثمان رئيس لجنة الصحة بالوفد من مسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - وحرص عدد كبير من قيادات وشباب حزب الوفد على المشاركة فى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير. يذكر أن الدكتور محمد نصر استشارى القلب بالمعهد القومى للقلب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الصحة بالحزب، ونقيب أطباء الجيزة، الملقب بطبيب القلوب، وافته المنية، ظهر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

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