فيديو.. وزير الصحة الأسبق: لقاح أكسفورد الأقرب للتعاقد عليه فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "الفيروس فقد بعض الشراسة، والفريق الطبى أصبح لديه خبرة فى التعامل مع المرض".

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أن بعض الأسر بالكامل تصاب بالمرض وهو ما يدل على عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ناصحًا المواطنين بالتشديد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وعن لقاحات كورونا قال حاتم، إن أقرب اللقاحات التى ستتعاقد عليه مصر هو لقاح أكسفورد، مؤكدًا أنه سيتوافر فى إنجلترا خلال أسبوعين، وسيتم التعاقد عليه فى مصر آواخر ديسمبر وسيتوافر خلال شهر مارس أو إبريل.