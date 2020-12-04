أبو شقة ناعيا القطب الوفدى محمد نصر: فقدنا علما فى الطب والسياسة

جدة - نرمين السيد - وأكد أبو شقة فى بيان له، أنه برحيل الطبيب الماهر محمد نصر، فقدت مصر جراحًا بارزًا، كثيرًا ما أسهم فى علاج العديد من المرضى، وأسهم فى تضميد جراح من أصابهم سهم القدر بآلام مبرحة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن جموع الوفديين فقدوا رمزًا نبيلًا، لم يمنعه عمله من المشاركة بأفكاره الخلاقة ونواياه الوطنية المخلصة فى العمل السياسى، خلال أوقات شهدت خلالها البلاد أحداثًا عاصفة.

وتوجه أبو شقة بخالص العزاء لجموع الوفديين وكافة الوطنيين الشرفاء فى مصرنا العزيزة.

وأعلن أبو شقة أن حزب الوفد سيقيم حفل تأبين للراحل الكريم محمد نصر، مختتما بيانه بالقول: "رحم الله الدكتور نصر وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

ونعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة السابق، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالى الوفيات بين الأطباء بكورونا إلى 218 شهيدا.