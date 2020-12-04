جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الوزارة بدأت فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ووصلت إلى 500 ألف العام الماضى، والعام الحالى سيصدر 300 ألف بطاقة أخرى.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم توظيف أكثر من 4.5 ألف شخص، ومنح قروض لأكثر من 30 ألف شخص، وإتاحة دراجات بخارية للقادرين على العمل من قبل بنك ناصر، كما تم دعم ذوى الإعاقات البصرية فى 18 جامعة حكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. وزيرة التضامن: 5 مليارات جنيه قيمة دعم أكثر من مليون معاق سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.