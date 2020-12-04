فيديو.. وزيرة التضامن: 5 مليارات جنيه قيمة دعم أكثر من مليون معاق سنويا

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الوزارة بدأت فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ووصلت إلى 500 ألف العام الماضى، والعام الحالى سيصدر 300 ألف بطاقة أخرى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم توظيف أكثر من 4.5 ألف شخص، ومنح قروض لأكثر من 30 ألف شخص، وإتاحة دراجات بخارية للقادرين على العمل من قبل بنك ناصر، كما تم دعم ذوى الإعاقات البصرية فى 18 جامعة حكومية.