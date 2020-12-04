بث مباشر: احتفال صندوق تحيا مصر بتسجيله رقما قياسيا جديدا بموسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية، بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم.
ويشارك فى الاحتفالية وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعى، والإعلام، والتعاون الدولى، والشباب والرياضة، والممثل الإقليمى لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.
ومن المقرر أن يطلق الصندوق خلال المؤتمر حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية فى عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية .
واحتفالا بهذه المناسبة سيتم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبى، وبرج خليفة بإمارة دبى باسم الحملة الجديدة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
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