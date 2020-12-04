فيديو.. التضامن : لم نرصد أى إصابات بكورونا داخل الحضانات

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه لو تم رصد أى إصابة يتم إعطاء إجازة للأخصائيات المصابات ثم تطهير الحضانة من قبل جمعية الهلال الأحمر، ثم إعادة فتح الحضانة بعد التأكد من سلامة الأطفال والأخصائيات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك التزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من قبل الأطفال والأخصائيات والأسر، مضيفة: "لو حدث أى طارئ سيتم تقليل الاستيعاب بالحضانات، ولن يتم الغلق إلا لو حدثت إصابات عديدة".
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