صور .. صندوق تحيا مصر يحتفل بتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - احتفل صندوق تحيا مصر، مساء اليوم الجمعة، بنجاحه فى تسجيل رقم قياسى جديد هو الثالث بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة محطما الرقم القياسى المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة.





جاء ذلك خلال حفل نظمه الصندوق بمنطقة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبى بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، الثقافة، والشباب والرياضة، والدكتورة راندا المنشاوى مساعد رئيس مجلس الوزراء، ومحمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد مقلد الرئيس التنفيذى للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من كبار رجال الأعمال ورموز الفن والإعلام.





وخلال الحفل استعرض صندوق تحيا مصر محاولاته الثلاث لتسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية عرفها التاريخ، حيث شهد الحضور فيلما تسجيليا يوثق المحاولات الثلاث وكذلك إعلان الرئيس التنفيذى للشريك الرسمى لجينيس حصول الصندوق على ثلاثة ألقاب هى: أكبر قافلة تبرع بالدواجن فى العالم، وأكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية، وأكبر قافلة شاحنات مساعدات فى العالم على الإطلاق.

كما أطلق الصندوق خلال الحفل حملة جديدة، بعنوان نتشارك من أجل الإنسانية، يدعو من خلالها كل أطراف العمل التطوعى والخيرى حول العالم للتنافس من أجل تحقيق أرقام قياسية فى دعم كل كما ينمى ويرتقى بالإنسانية كافة.