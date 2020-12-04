جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة - رمسيس، وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر، مرورا بكوبرى أكتوبر.
وقال الرئيس لمشرف أحد مشروعات الطريق الدائرى: "وأنا جاى شوفت اللوب كان حارتين بس، إحنا إدينا توجيه قبل كده إننا منعملش لوب أقل من 3 حارات، ده توجيه عام، اللوب يكون 3 حارات مش حارتين، بياخد جهد كبير بس عشان ميعملش تكدس".
فى حين شدد على أحد المشرفين قائلا: "خلى بالك من موضوع الكمامة"، ليرد المشرف: "تمام يا فندم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. السيسى لـ مشرف أحد المشروعات : خلى بالك من موضوع الكمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.