فيديو .. السيسى لـ مشرف أحد المشروعات : خلى بالك من موضوع الكمامة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة - رمسيس، وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر، مرورا بكوبرى أكتوبر.

وقال الرئيس لمشرف أحد مشروعات الطريق الدائرى: "وأنا جاى شوفت اللوب كان حارتين بس، إحنا إدينا توجيه قبل كده إننا منعملش لوب أقل من 3 حارات، ده توجيه عام، اللوب يكون 3 حارات مش حارتين، بياخد جهد كبير بس عشان ميعملش تكدس".

فى حين شدد على أحد المشرفين قائلا: "خلى بالك من موضوع الكمامة"، ليرد المشرف: "تمام يا فندم".