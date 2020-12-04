وزيرة التخطيط تكشف مبادرات نفذها صندوق تحيا مصر 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الإنسانية تحتاج كل جهد ومساعدة، وصندوق تحيا مصر ساهم فى كثير من التعامل مع الأزمات ولاقي تعامله إشادة من المؤسسات الدولية.

وأوضحت "السعيد" خلال كلمة لها فى مؤتمر صحفي، أن الدولة تحرص على تشجيع المشاركة المجتمعية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة: "نحتفل اليوم بتسجيل صندوق تحيا مصر لثلاثة أرقام قياسية وهو ما يعكس جهوده".

أشارت إلى أن السنوات الخمس الماضية في تعاون الجميع كلمة السر فى نجاح صندوق تحيا مصر فى تنفيذ مبادرته من المشروعات التنموية، وإضافة ان الصندوق حقق العديد من المبادرات منها الرعاية الصحية للقضاء على مرض فيروس سي و مبادرة نور حياة ، مبادرة يوم جديد ، والدعم الاجتماعي لحماية أطفال بلا ماوي ، سجون بلا غارمين ، تنفيذ مشروع وتطوير رفع كفاءة المنازل المتضررة ، بشائر الخير ، برنامج المعلمون أولا، نتشارك هتعدي الأزمة لمواجهة كورونا.

يذكر أن احتفالا بهذه المناسبة تم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

كما نظم صندوق تحيا مصر احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

شارك في الاحتفالية وزراء السياحة والأثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والتعاون الدولي ، والشباب والرياضة والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية ، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

يذكر أن أطلق صندوق تحيا مصر خلال مؤتمر نظمة منذ قليل حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.