قلعة صلاح الدين وبرج خليفة يضيئان بـ شعار حملة" نتشارك من أجل الإنسانية"|شاهد

أطلق صندوق تحيا مصر خلال مؤتمر نظمه منذ قليل حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.

واحتفالا بهذه المناسبة تم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة و الآثار.

كما نظم صندوق تحيا مصر احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

شارك في الاحتفالية وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والتعاون الدولي ، والشباب والرياضة والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية ، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.