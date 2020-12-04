نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف سامسونج samsung galaxy m51 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج عن هاتف سامسونج samsung galaxy m51 الجديد كليا والذي يعتبر معقول السعر للفئات المتوسطة والذي تم الإعلان عنه علي صفحه سامسونج علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تدعيم هاتف سامسونج samsung galaxy m51 الجديد بمعالج جيد وشاشه هائله وذلك لتحسين أداء الهاتف عند الاستخدام وأعلنت أيضا عن مواصفات الهاتف والتي سوف نشرحها لكم من خلال المقالة الأتية.

مواصفات سامسونج samsung galaxy m51

أعلنت شركه سامسونج عن إصدارها لهاتف سامسونج samsung galaxy m51 والتي أعلنت عن مواصفاته والتي سوف نلخصها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 163.9×76.3×9.5 ملي.

الهاتف يصل وزنه إلي 213 جرام.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف يدعم تشغيل شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف يدعم شاشه من نوع super amoled plus بمساحه 6.7 انش وتدعم مساحه بكسلات تصل إلي 385 بكل لكل بوصه وتأتي بدقه 2340×1080 بكسل بجوده fhd وتحتوي علي أبعاد عرض تصل إلي 19.5:9 وذلك لعرض محتوي افضل وتتميز الشاشة بدعمها لطبقه حماية من نوع corning gorilla glass وتدعم أيضا نظام dark mode لتحويل النظام إلي اللون الأسود.

الهاتف يحتوي علي مساحه تخزين تصل إلي 128 جيجا و 8 جيجا رام.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري يصل إلي 512 جيجا لتزويد مساحه الهاتف.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 730g كما في ريلمي realme 7 pro ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 618.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات تتميز الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية بدقه 12 ميجا بكسل والثالثة بدقه 5 ميجا بكسل والرابعة بدقه 5 ميجا بكسل بالإضافة إلي دعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 32 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي خاص بعزل الصوت عن الضوضاء كما في سامسونج samsung galaxy s20 fe.

الهاتف يدعم منفذ لسماعات الأذن الخارجية.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه بزر البور ويدعم أيضا بصمه الوجه.

الهاتف يدعم بطاريه تتميز بسعة 7000 ملي أمبير بالإضافة إلي شاحن بقوه 25 وآت.

ألوان الهاتف الأسود والأبيض.

سعر سامسونج samsung galaxy m51

أعلنت شركه سامسونج عن إطلاقها لهاتف سامسونج samsung galaxy m51 الجديد للنسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1355 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 6100 جنيه مصري.