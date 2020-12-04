صور .. رصف 167 شارعا فى عزبة محسن بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت أمل محمود، مدير مديرية الطرق بالإسكندرية، إن الخطة تشمل تطوير ورصف 167 شارعا بمنطقة عزبة محسن الكبرى بتكلفة 92 مليون جنيه.

وتشمل خطة تطوير منطقة عزبة محسن الكبرى التي تقع على مساحة 477 فدان، ضمت تحديث شبكة الصرف الصحى، وتركيب 1000 شنيشة جديدة، فضلًا عن تطوير شبكة الكهرباء بالكامل من خلال تركيب 1000 ذراع، و500 عامود إنارة بتكلفة 15.9 مليون جنيه.

كانت محافظة الإسكندرية وقعت برتوكول تعاون مع صندوق العشوائيات، لتطوير 7 مناطق غير مخططة تخدم نحو مليونى نسمة من سكان المحافظة، وذلك بتكلفة 811 مليون جنيه.

وأطلق محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى 19 يونيو الماضى، إشارة بدء تطوير منطقة عزبة محسن الكبرى بتكلفة تقدر بـ 108 ملايين جنيه، لخدمة 75 ألف أسرة.