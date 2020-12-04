مدير صندوق تحيا مصر : تحدينا الوقت والمسافة .. وأوصلنا الخير لمليون أسرة

جدة - نرمين السيد - قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إنهم تحدوا الوقت والمسافة بجمع 480 شاحنة فى مكان واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الصندوق لم يكتف بتحقيق رقمين قياسيين تم تسجيلهما للمرة الأولى دوليًا.





جاء ذلك خلال احتفال صندوق تحيا مصر، مساء اليوم الجمعة، بنجاحه فى تسجيل رقم قياسى جديد هو الثالث بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة محطما الرقم القياسى المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة.

وتابع: "سعينا خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف جهود الصندوق فى مجال رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتدشين أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أن القافلة تضمنت 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية.

وأضاف: تحدينا الوقت والمسافة بجمع 480 شاحنة فى مكان واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لانطلاقها إلى 27 محافظة بالجمهورية، لتوصيل الغذاء والملابس والأغطية لمستحقيها فى قرى ونجوع نائية، وتمكنا من تسجيل رقم قياسى جديد فى جينيس للأرقام القياسية، عبر أكبر قافلة تبرع بالدجاج قوامها 2000 طن من الدواجن، كما نجح الصندوق فى اقتناص لقب أكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية عبر تنظيم قافلة مواد غذائية جافة قوامها 300 ألف صندوق يتضمن مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الجافة وغيرها من احتياجات الأسرة من الغذاء.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق لم يكتف بتحقيق رقمين قياسيين تم تسجيلهما للمرة الأولى دوليًا، إنما سعينا فى محاولة رسمية لتحطيم الرقم القياسى السابق لأكبر قافلة من الشاحنات فى العالم والذى تم تسجيله عام 2004 بنحو 416 شاحنة، وبالفعل نجحنا فى تحطيم هذا الرقم وأصبح الصندوق حاملا للقب تنظيم أكبر قافلة شاحنات مساعدات فى العالم، بعد أن احتفظت به هولندا لمدة 16 عاما دون منافس.

فعلى مسافة 7.5 كيلو متر استطاع صندوق تحيا مصر تنظيم قافلة شاحنات بلغ عددها 480 شاحنة، وسط أجواء الطقس القاسية والأمطار الغزيرة، ليحطم بذلك الرقم القياسى العالمى لأكبر قافلة شاحنات.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن كلمة السر فى نجاح هذه القافلة كانت فى حرص الصندوق على حشد همم العديد من أطراف العمل المجتمعى والتطوعى فى مصر، ليس فقط من خلال التبرع المادى والعينى لصالح الصندوق، وإنما من خلال المئات من الشباب المتطوعين لخدمة الأسر الأولى بالرعاية الذين شاركوا الصندوق فى توزيع محتويات القافلة على مستحقيها، فى مختلف القرى والمناطق النائية، خاصة أن الصندوق نجح فى توصيل هذه القافلة إلى أقصى الحدود المصرية، سواء بتوزيع المواد الغذائية والأغطية على ساكنى منطقة بئر العبد ورفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى منطقة وادى العلاقى والتى تبعد عن مدينة أسوان نحو 180 كيلو متر فى اتجاه جنوب البلاد.

يأتى تنظيم مسيرة أكبر قافلة شاحنات على مستوى العالم فى إطار حملة الصندوق لدعم مليون أسرة فقيرة خلال فصل الشتاء، وإمدادها بالمواد الغذائية والأغطية والملابس لحمايتهم من قسوة الشتاء، حيث يعمل الصندوق على دعم الأسر الفقيرة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة التى توفر الحماية الاجتماعية لهذه الأسر، من خلال استقبال التبرعات المادية والعينية بالشراكة مع العديد من المؤسسات والأفراد التى تتبنى برامج المسئولية المجتمعية.

يذكر أن رسالة صندوق تحيا مصر تهدف إلى توفير شتى سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى الشريكة، حيث تستهدف قوافل الصندوق بشكل عام، الأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات المعيلات، والأرامل وأبناء السجينات، وكذا حماية الأطفال بلا مأوى.