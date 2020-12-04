مصدر كنسى : البابا تواضروس سيترأس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوى

جدة - نرمين السيد - توقع مصدر كنسى، أن يرأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير المقبل، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، نظرا لظروف الموجة الثانية من كورونا.





وأكد المصدر، أن هذا الأمر ليس نهائيًا، بل يخضع للمتغيرات والظروف المتعلقة بالتعامل مع كورونا. يذكر أن البابا تواضروس، ترأس عيد القيامة بنفس الدير فى أبريل الماضى.

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