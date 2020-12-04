فيديو .. المتحدث باسم صندوق تحيا مصر : طموحنا تسجيل أرقام قياسية فى الخير

جدة - نرمين السيد - قال محمد مختار، المتحدث الرسمى لصندوق تحيا مصر، إنه كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهاية الشهر الماضى، بتكثيف نشاط الصندوق، مشيرا إلى أنهم اجتهدوا لتكوين أكبر قافلة إنسانية فى التاريخ.





وأوضح مختار، فى لقاء على فضائية إكسترا نيوز، على هامش حفل نظمه الصندوق بمنطقة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبى، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، أنهم وُفقوا بتجهيز مليون بطانية، بالإضافة إلى 2000 طن دواجن، و3000 طن مواد غذائية جافة فى شكل كراتين، تم توزيعها على مليون أسرة، استعدادا للشتاء. وتابع المتحدث الرسمى لصندوق تحيا مصر: "كان طموحنا إننا نسجل لمصر أرقام قياسية، أهم ما يميزها أنها أرقام قياسية فى الخير". وتابع: "من خلال هذه الاحتفالية هناك حملة جديدة، بعنوان نتشارك من أجل الإنسانية، ندعو من خلالها كل أطراف العمل التطوعى والخيرى حول العالم للتنافس من أجل تحقيق أرقام قياسية فى دعم كل كما ينمى ويرتقى بالإنسانية كافة".

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