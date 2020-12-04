وزيرة التخطيط : صندوق تحيا مصر حقق التشارك بين الدولة والمجتمع

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق تحيا مصر، كان فى الصفوف الأولى فى المواجهة مع الحكومة، خاصة خلال السنة الأخيرة مع أزمة جائحة كورونا.





وأشادت السعيد، فى كلمتها، خلال حفل الصندوق بمنطقة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبى، مساء اليوم الجمعة، بالجهود التى يبذلها صندوق تحيا مصر ودوره خلال السنوات الماضية.

وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء جاء تأكيدا على الرؤية السياسية للنهج التشاورى، الذى تتبناه الحكومة مع صندوق تحيا مصر، مضيفة: "لدينا يقين بين السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وفق مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى".

وتابعت وزيرة التخطيط: "نحتفل اليوم بتسجيل صندوق تحيا مصر لـ3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس، وهو ما يعكس حجم الجهد الذى يقدمه الصندوق"، مبينة أن صندوق تحيا مصر تأسس فى مرحلة دقيقة، وكان من وراء التأسيس القيادة السياسية وفق رؤية سياسية، لتحقيق التشارك تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

وواصلت الوزيرة فى كلمتها: "نحتفل اليوم بإطلاق صندوق تحيا مصر لحملة نتشارك من أجل الإنسانية"، كما استعرضت الجهود التى بذلها الصندوق خلال السنوات الماضية من إطلاق قوافل طبية والتشارك مع مختلف الوزارات فى سبيل خدمة المواطنين.