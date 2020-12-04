- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأشادت السعيد، فى كلمتها، خلال حفل الصندوق بمنطقة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبى، مساء اليوم الجمعة، بالجهود التى يبذلها صندوق تحيا مصر ودوره خلال السنوات الماضية.
وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء جاء تأكيدا على الرؤية السياسية للنهج التشاورى، الذى تتبناه الحكومة مع صندوق تحيا مصر، مضيفة: "لدينا يقين بين السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وفق مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى".
وتابعت وزيرة التخطيط: "نحتفل اليوم بتسجيل صندوق تحيا مصر لـ3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس، وهو ما يعكس حجم الجهد الذى يقدمه الصندوق"، مبينة أن صندوق تحيا مصر تأسس فى مرحلة دقيقة، وكان من وراء التأسيس القيادة السياسية وفق رؤية سياسية، لتحقيق التشارك تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".
وواصلت الوزيرة فى كلمتها: "نحتفل اليوم بإطلاق صندوق تحيا مصر لحملة نتشارك من أجل الإنسانية"، كما استعرضت الجهود التى بذلها الصندوق خلال السنوات الماضية من إطلاق قوافل طبية والتشارك مع مختلف الوزارات فى سبيل خدمة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط : صندوق تحيا مصر حقق التشارك بين الدولة والمجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.