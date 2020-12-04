جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 1388 منشأة فى 7 محافظات تتضمن محلات ومقاهى وورش ومطاعم وأسواق مخالفة، تم غلقهم لمخالفتهم مواعيد الغلق.





وأضاف قاسم، خلال مداخلة ببرنامج "الجمعة فى مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن محافظة القاهرة الأكبر فى عدد المخالفات حيث تم غلق 85 محلا و957 مقهى و121 ورشة بإجمالى 1163، تليها الإسكندرية بـ91 محلا و9 مطاعم و56 مقهى بإجمالى 156 مخالفة. وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن العقوبات تتدرج بالإنذار الكتابى ومتابعة المنشأة لمدة 15 يومًا من خلال لجان المتابعة ثم الغلق لمدة شهر، وفى حالة التجاوز سيتم إلغاء الترخيص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. التنمية المحلية: القاهرة الأكبر فى عدد مخالفات مواعيد الغلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.