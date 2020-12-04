الجامعة العربية ترحب بجهود ومساعي الكويت لرأب الصدع العربي

صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط يُتابع بارتياح وترحيب الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة الكويت في المرحلة الحالية من أجل رأب الصدع العربي وإزالة أسباب الخلاف بين عدد من الدول العربية.

ونقل المصدر عن الأمين العام، علي أثر البيان الذي ألقاه وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح في هذا الشأن، تأكيده على أن كل جهدٍ عربي صادق النية يهدف إلى إنهاء الخلافات العربية على أساس من الصراحة والمكاشفة والاحترام المتبادل هو بمثابة تعزيز للعمل العربي واعتبره جهداً محموداً ومشكوراً.

وشدد في هذا الاطار على أن استمرار الخلافات يخصم من قدرة المنظومة العربية علي التوصل إلى مواقف مشتركة في موضوعات وقضايا هامة وحيوية للجميع، وأن الطريق الوحيد والحقيقي لإنهاء الخلافات هو استعادة الثقة بين الأخوة بإزالة جذور المُشكلات التي أدت إلى نشوء الخلاف من الأصل.