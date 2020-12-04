رسميا.. فيفا يقرر إقامة كأس العالم للأندية 2021 فى اليابان بنفس النظام الحالى

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2021، فى اليابان، بنفس النظام الحالى، بمشاركة 7 أندية، من مختلف قارات العالم، وذلك على هامش الإجتماع الذى عقد على الفيديو.
وأكد بيان الفيفا، على أنه بعد تأجيل كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والذى كان من المقرر أن يعمل به بداية من عام 2021، قرر مجلس الفيفا، إقامة نسخة كأس العالم للأندية 2021، بنفس النظام الحالى، بمشاركة 7 أندية، مع منح حق الإستضافة إلى اليابان.
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد أعلن فى وقت سابق، عن نظام جديد لكأس العالم للأندية، بداية من نسخة 2021، بمشاركة 24 فريقا، كل 4 سنوات، ولكن لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، تقرر تأجيل هذا النظام.
جدير بالذكر أن، نسخة كأس العالم للأندية 2020، سوف تقام فى الأول من شهر فبراير حتى الحادى عشر منه، من عام 2021، فى قطر.
وتأهل الأهلى، عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دورى ابطال أفريقيا، بعد فوزه على الغريم التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة النهائية، الجمعة الماضية، بجانب أندية بايرن ميونخ الألمانى، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل بطل الدوري القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل أوقيانوسيا.
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