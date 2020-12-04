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محمد سياف - ابو ظبي - يتسائل العديد من الأشخاص عن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة ، ولا سيما بعد انتشار بعض الشائعات عن تأجيل وزارة المالية المصرية لموعد صرف هذه الدفعة والتي تبلغ 500 جنيه، على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع في الفترة الأخيرة، ما أثار البلبلة والقلق بين المواطنين ولا سيما المستفيدين منها، إلا أن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الشائعة جملة وتفصيلًا، ومؤكدة أنه سوف يتم صرفها للمستحقين في موعدها الذي سبق تحديده .

موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة المالية المصرية أن الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة سوف يتم صرفها في موعدها المحدد من قبل، وهو الأسبوع القادم، مضيفة أنه سوف يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021م، حرصًا من الدولة على رفع الأعباء عن كاهل أصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة، ولا سيما من فئة العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بجائحة كورونا التي ما زال يعاني منها العالم أجمع .

منحة العمالة غير المنتظمة

قررت وزارة المالية في وقت سابق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح دعم مالي للمتضررين من جائحة كورونا المستجد من العمالة غير المنتظمة، وتم بالفعل مراجعة طلبات المتقدمين ليتم تصفية أعداد المتقدمين والتي تنطبق عليهم الشروط، ليصل عدد المستفيدين إلى 2 مليون و300 ألف من إجمالي المتقدمين، كما تم تخصيص مبلغ مليار و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث الأولى ومن المتوقع أن يبلغ دعم الدفعات من الرابعة إلى السادسة مبلغ مماثل، مناشدة جميع المواطنين بعدم تصديق الشائعات والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة .

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