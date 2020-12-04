بعد الإفراج عنه.. الربان فاروق محمد: أشكر السيسى .. مطار عدن اتفتح لى مخصوص

جدة - نرمين السيد - وجه الربان بحرى فاروق محمد عبد العال، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأجهزة المعنية، عقب نجاح الدولة المصرى فى الإفراج عنه، بعد احتجازه لدى جماعة الحوثى فى اليمن، منذ عدة أشهر.





وقال الربان فاروق محمد فى أول تصريح له، عقب عودته إلى أرض الوطن، وذلك فى مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن تجربة احتجازه كانت صعبة للغاية، لكن كان يتم معاملته معاملة جيدة من قبل الحوثيين.

وأوضح أن الدولة المصرية تدخلت على الفور من أجل الإفراج عنه، وهو ما جعل الحوثيون يتعاملون بشكل جيد معه.

وتابع: "أنا كلى فخر إنى مصرى وكلى فخر بالأجهزة المصرية اللى كانت سبب فى الإفراج عنى، وكنت فاكر إن مصر نسيتنى، لكن عرفت إن مصر متابعانى من أول يوم".

وأضاف: "بتوجه للشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنا عائلتى تقدمت بشكوى مباشرة للرئيس، وهو مشكورا كلف الأجهزة بإنجاز الأمر وحل أزمتى، وأنا داخل مطار عدن المطار كان مفتوح ليا لوحدى مخصوص".

ونجحت الأجهزة المعنية فى إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال، الذى كان محتجزا لدى جماعة الحوثيين اليمنية، بعد مفاوضات استمرت لفترة، وقد شابها العديد من العقبات.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تأمين الرعايا المصريين بالخارج.

وأسفرت جهود الدولة عن إعادة المواطن المصرى، اليوم الجمعة، 4 ديسمبر إلى البلاد، بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية، ومنظمة الهجرة الدولية فى عدن، عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية، ومنها إلى جمهورية مصر العربية.