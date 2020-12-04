عاجل : بعد جهود كبيرة للدولة .. الإفراج عن ربان بحرى مصرى احتجزه الحوثيون

جدة - نرمين السيد - نجحت الأجهزة المعنية فى إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال، الذى كان محتجزا لدى جماعة الحوثيين اليمنية، بعد مفاوضات استمرت لفترة، وقد شابها العديد من العقبات.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تأمين الرعايا المصريين بالخارج. وأسفرت جهود الدولة عن إعادة المواطن المصرى، اليوم الجمعة، 4 ديسمبر إلى البلاد، بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية، ومنظمة الهجرة الدولية فى عدن، عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية، ومنها إلى جمهورية مصر العربية.

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