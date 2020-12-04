فيديو .. برج خليفة يتزين بألوان علم مصر

جدة - نرمين السيد - يذكر أن صندوق تحيا مصر، نظم أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

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